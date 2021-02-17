Зеленский сменил состав СНБО [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.
Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.
Юлия Лапутина
В 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков. В том же году она была назначена на должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
В декабре прошлого года Лапутина заняла должность министра по делам ветеранов.
Ранее сообщалось, что в СНБО назвали сроки наработки Стратегии нацбезопасности Украины. Документ предусматривает разработку отдельной стратегии энергетической безопасности.
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