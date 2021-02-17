ЕС активизирует борьбу с новыми штаммами COVID [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, Европейская комиссия пообещала выделить дополнительные средства для расширения возможностей по решению проблемы мутации коронавируса.
Более заразные мутации быстро распространяются по всему миру, и эксперты считают, что британский вариант, скорее всего, станет более распространенным на европейском континенте.
Однако большинство государств Европейского Союза к этому времени почти ничего не сделали для выявления новых вариантов, поскольку им хватает возможностей.
ЕС инвестирует минимум 75 миллионов евро для разработки специализированных тестов на выявление вариантов коронавируса, а также предоставит еще 150 миллионов евро для стимулирования исследований этих новых штаммов, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии.
Брюссель также пообещал ускорить утверждение законодательных норм относительно модернизированных вакцин, которые эффективны против новых штаммов, и способствовать наращиванию их производства.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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