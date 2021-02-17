Івано-Франківська область "червоніє" жорстким карантином [ Редактировать ]
А по всій Івано-Франківській області запроваджують жосткий каратнин "червоного рівня". Через стрімке зростання хворих на Ковід там сьогодні скликали засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на яке прибули й очільник МОЗу Максим Степанов та головний санлікар країни Віктор Ляшко.
Отже, з понеділка 22 по 28 лютого, кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс, розважальні заклади і спортклуби - зачинять, школярі середньої та старшої школи - вчитимуться дистанційно.
Під забороною будь-які культурні чи релігійні заходи. Крім того, найближчим часом вирішуватимуть, чи запроваджувати обмеження на в'їзд і виїзд з області.
Володимир Дзьомбак, заступник начальника департменту охорони здоров'я:
Заклади охорони здоров'я працюють на повну навантаженність вони працюють в критичних ситуаціях на повному режимі.
по теме
Дві тисячі 30 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Шістдесят одна людина померла. Одужало понад п'ять тисяч - повідомляють у МОЗі
Ресторанам, кафе і барам - дозволять працювати на годину довше - до опівночі. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих
На початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії Astrazeneca
Уряд Нової Зеландії закрив на карантин найбільше місто країни - Окленд - через виявлені там три випадки коронавірусу. Інфекцію підхопила сім'я працівниці компанії, яка надає послуги з прання для авіаліній
Найбільш активно вірус поширюється на Івано-Франківщині - шістсот двадцять одне інфікування за добу. У Чернівецькій області та Києві - менше чотирьохсот