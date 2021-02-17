А по всій Івано-Франківській області запроваджують жосткий каратнин "червоного рівня". Через стрімке зростання хворих на Ковід там сьогодні скликали засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на яке прибули й очільник МОЗу Максим Степанов та головний санлікар країни Віктор Ляшко.

Отже, з понеділка 22 по 28 лютого, кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс, розважальні заклади і спортклуби - зачинять, школярі середньої та старшої школи - вчитимуться дистанційно.

Під забороною будь-які культурні чи релігійні заходи. Крім того, найближчим часом вирішуватимуть, чи запроваджувати обмеження на в'їзд і виїзд з області.

Володимир Дзьомбак, заступник начальника департменту охорони здоров'я: