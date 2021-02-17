В Национальной службе здоровья объяснили, как получить препараты по программе "Доступные лекарства". Рецепт на лекарства электронный, и выписывает его врач первичного звена, с которым пациент заключил декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

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"Чтобы получить лекарства по этой программе, нужно обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Он назначит лекарства и выпишет электронный рецепт, в котором будет указано международное непатентованное название препарата - действующее вещество", - говорится в сообщении.

На телефон пациента поступит смс с номером рецепта, который необходимо назвать в аптеке. Если пациент не использует мобильный, врач предоставит информацию о рецепте на бумаге.

После этого необходимо прийти в аптеку, которая участвует в программе, назвать номер рецепта и выбрать нужные лекарства.

"Электронный рецепт врач может выписать по телефону, если установлен диагноз и уже назначена схема лечения. Пациент может получить лекарства по Государственной программе реимбурсации в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт", - уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины внесло в перечень препаратов, внесенных в программу "Доступные лекарства", средства для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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