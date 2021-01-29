Препараты будут выдаваться по рецепту от семейного врача/ фото: Retail&Loyalty

Министерство здравоохранения Украины внесло в перечень препаратов, внесенных в программу "Доступные лекарства" средства для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заявление во время брифинга сделал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, по статистике на территории Украины от этих страшных недугов умирают 67%, поэтому гражданам важно предоставлять качественную и эффективную помощь.

Мы продолжаем говорить о таком направлении, как уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также предоставление качественной, эффективной медицинской помощи. Очень важный аспект - это оказание медицинской помощи пациентам с инсультом, и это один из главных приоритетов государства.

Отмечается, что нуждающимся в лекарствах для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний людям, препараты будут предоставляться по электронному рецепту, выданному семейным врачом в бесплатном режиме или же с небольшой доплатой.

Читайте также, Кабмин обновил перечень лекарств для борьбы с COVID. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, 27 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.