Аптекам выдали почти миллиард на "доступные лекарства" [ Редактировать ]
Украинские аптеки получили 874 миллиона гривен для обеспечения нуждающихся граждан по программе "доступные лекарства".
Государственная программа "опекает" 2 миллиона 490 тысяч человек. При этом за минувшую неделю декабря 2020 года их количество возросло.
В Украине программой "Доступные лекарства" пользуются более 2 млн 490 тысяч пациентов. За последнюю неделю количество пользователей выросло на 12 тысяч, а за последние сутки - на более чем 2 тысячи.
Отмечается, что Национальная служба здоровья ввела в работу "доступных лекарств" 9050 аптек по всей территории Украины. Наибольшее количество рецептов было выписано пациента в Днепропетровской области (1,3 миллиона) и Харьковской области - чуть больше 1 миллиона.
Читайте также, в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную продажу препаратов.
Кроме того, в Украине появится технологичный способ защиты лекарств. Для проведения подобной процедуры понадобится не менее 2 лет
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