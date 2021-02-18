Україна повернеться до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти з 24 лютого. Обмеження триватимуть щонайменше до кінця квітня. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду.

Як і раніше, буде чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень буде базовим для усієї країни. Тобто діятимуть ті самі обмеження, що і тепер. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: