Україна обрала жовтий колір карантину базовим [ Редактировать ]
Україна повернеться до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти з 24 лютого. Обмеження триватимуть щонайменше до кінця квітня. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду.
Як і раніше, буде чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень буде базовим для усієї країни. Тобто діятимуть ті самі обмеження, що і тепер. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз вся логіка підкорена одному - це не допустити колапсу в медичній системі, на помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи. Червоний рівень свідчитиме про повернення до тих обмежень, які ми вводили під час локдауну.
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