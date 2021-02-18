Вежу Трампа висадили у повітря потужним вибухом [ Редактировать ]
В Атлантик-сіті знесли вежу Трампа. Тридцяти дев'яти поверхівку висадили у повітря потужним вибухом. У висотці містилося казино, яке збанкрутувало 7 років тому. Без догляду будівля почала руйнуватися, і влада міста вирішила її демонтувати. Гральний дім і готель "Трамп-плаза" - побудував 45 президент Сполучених Штатів, та 2009 віддав через борги. Однак назва комплексу залишилися.
по теме
Дональд Трамп і далі боротиметься за інтереси американців. Таку заяву він зробив після тривалої мовчанки. Нині колишній очільник Білого дому "зник із радарів"
Новий американський президент Джо Байден не поспішає проводити особисті зустрічі із світовими лідерами. Усе через пандемію
Нинішній президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що вважає російський проект шкідливим для енергетичної безпеки Європи
У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка нижньої палати Ненсі Пелосі
За їхніми даними, Трамп вже провів зустрічі з політичними консультантами, аби обговорити, як відновлювати Республіканську партію, де стався розкол після штурму Капітолію