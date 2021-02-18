Кількість інфікувань на COVID-19 в Україні знову зростає. Минулої доби 6237 нових випадків. 163 людини померло. Більше п'яти тисяч одужало, повідомляють у МОЗ.

Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області - майже 800. Там збираються облаштувати перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на COVID.

У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню. Напередодні область відвідав головний санітарний лікар. Тож як "лікуватимуть" прикарпатців - розкажуть мої колеги.

Хворих на Ковід на Прикарпатті щодня більшає. Сьогодні майже шістсот п'ятдесят нових випадків - і це знову найбільше в Україні.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

На сьогодні у нас продовжує хворіти 9 тисяч 580 осіб, з яких госпіталізовано 1 882 людини. кількість дітей які захворіли і лабораторно підтверджені випадки у нас сьогодні зросла в 12 раз.

Із двадцяти шести "ковідних" лікарень області десять вже повністю заповнені. В решті цифри теж стрімко наближаються до критичної позначки. Не вистачає не тільки ліжок, але подекуди вже і кисню, хворих кладуть просто в коридорах.

Володимир Дзьомбак, в.о начальника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

Заклади охорони здоров'я працюють на повну навантаженність вони працюють в критичних ситуаціях на повному режимі.

На Прикарпаття терміново прибув головний санлікар України Віктор Ляшко (дати відео як він в лікарні). Проїхався лікарнями - каже: ситуація критична. До кінця тижня в області мають розгорнути додатково шістсот ліжок. А вільні лікарні терміново перепрофільовують на ковідні.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Вони готові додатково розшири і надати контракт і оплачувати медичну допомогу тим лікарням які ми будемо пропонувати міністру охорони здоров'я включити до списку лікарень, які надають медичну допомогу. Також ми готові до розгортання тимчасового госпіталю який був створений в 2020 році на базі ДСНС.

Мобільний госпіталь розгортатимуть на території Богородчанської райлікарні - у 20 кілометрах від Франківська. Тим часом швидкі вже почали возити хворих навіть в інші області. Сотню пацієнтів зголосилися прийняти лікарні Львова. Не вистачає і медиків.

Володимир Дзьомбак, в.о начальника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

А медиків ми будемо вже якось будемо старатися на місці, або будемо просити Міністерство охорони здоров'я для того, щоб перерозподілили медиків із інших областей.

Аби стримати швидке поширення епідемії - в області з понеділка запровадили жорсткий карантин.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської ОДА:

Ми будемо вносити жорсткі обмеження стосовно закладів харчування і їх функціонування. Щодо закладів розважальних як нічні клуби, де люди ігнорують, будемо вносити питання про закривання цих закладів.

Закриються також кінотеатри і театри. Під заборону потрапили і усі масові заходи. Щоправда дитсадки та початкова школа - працювати будуть, як і спортклуби.

Тарас Василик, директор Івано-Франківської міської клінічної лікарні:

Ми маємо можливість передихнути, зробити кадрові перестановки. Статистика сама за себе говорить, коли є карантинні обмеження кількість поступлень зменшується. Коли їх немає відбувається ріст важких випадків і госпіталізацій.

Самі ж жителі області до нових обмежень ставляться із розумінням.

Марія, жителька Івано-Франківська:

Це треба було на весь січень зробити. Ми танцювали співали, а тепер все забито і нема де класти людей.

Ірина:

Лікарні переповнені, люди хочуть жити, і що зробимо. Всі через це проходять і ми мусимо через це перейти.

Суворий карантин діятиме поки лише тиждень. Якщо ситуація не покращиться - карантин можуть продовжити і навіть обмежити в область.