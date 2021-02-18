"Спутник V" визнають у Євросоюзі тільки після перевірки - Урсула фон дер Ляєн [ Редактировать ]
ЄС визнає російську вакцину "Спутник V", лише якщо та пройде всебічну перевірку заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії. Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване.
Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме "Спутник V" як гібридну зброю.
по теме
Доки Австрія, Сербія та інші країни ЄС чекають, коли Європейське медичне агентство затвердить російську вакцину, Угорщина вже її завезла. Будапешт скористався екстреною процедурою, яка дозволяє ухвалювати термінові рішення, не чекаючи решти блоку
Черговий скандал довкола вакцини AstraZeneca. Чеський прем'єр Андрей Бабіш заявив, що йому та ще трьом країнам ЄС намагалися продати цей препарат в обхід європейських закупівель
Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною "Спутнік" і хоче налагодити її виробництво в Австрії, разом з китайським препаратом
У ЄС вирішили не робити щеплення цим препаратом для людей віком від 55-65 років - які питання виникли до цієї сироватки?
У Брюсселі міркують, яким чином змусити оксфордського виробника "Астра-Зенеку" терміново доправити у ЄС ту кількість вакцин, яку було окреслено у контракті