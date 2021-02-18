Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме "Спутник V" як гібридну зброю

ЄС визнає російську вакцину "Спутник V", лише якщо та пройде всебічну перевірку заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії. Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване.

Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме "Спутник V" як гібридну зброю.