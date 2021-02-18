ОПЗЖ инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для внесения в повестку дня законопроекта о снижении тарифов на газ и ЖК-услуги.

Об этом 18 февраля заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам неявку на совещание у спикера глав фракций для внесения в повестку дня законопроекта ОПЗЖ о снижении тарифов.

"Сегодня люди больше всего ждут снижения коммунальных тарифов, и мы должны сделать это для них. Без оглядки на требования МВФ, внешних кредиторов и местных горе-реформаторов. Но главы фракции "Слуга Народа" и "Европейская солидарность" не явились на совещание – в итоге оно было сорвано", – отметил он.

ОПЗЖ внесла целый ряд законопроектов, чтобы снизить тарифный груз для украинских семей.

"После того, как внесли предложения другие фракции, мы согласились выработать общий подход. Для нас главное – чтобы тарифы были снижены", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, власть не хочет системно решать этот вопрос, предлагая лишь краткосрочные меры, чтобы погасить недовольство людей.

"У ОПЗЖ принципиально другая позиция – мы добиваемся системного законодательного урегулирования цен и тарифо. Тем более что такая возможность у государства есть. Газ украинской добычи необходимо продавать по его себестоимости – это примерно 3 тыс. грн, а не 7 тысяч, как установило правительство. От этой цены и должны формироваться тарифы на отопление, воду и т.д. Это будет справедливо", – сказал он.

Юрий Бойко уверен, что решение тарифного вопроса - это тест для всего парламента.

"Если монобольшинство и его политические союзники опять обманут людей и заблокируют рассмотрение законопроекта, то этому парламенту останется только в полном составе уйти в отставку", – подчеркнул политик.

Напомним, фракция ОПЗЖ зарегистрировала законопроекты, предусматривающие введение моратория на повышение тарифов, о государственном регулировании цен, о внесении изменений в бюджет для увеличения финансирования субсидий и обеспечения социальной защиты граждан.