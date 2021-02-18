Кількість інфікувань на COVID-19 в Україні знову зростає

Кількість інфікувань на COVID-19 в Україні знову зростає. Минулої доби було зафіксовано 6 237 нових випадків. 163 людини померли. Більше 5 тисяч одужали.

Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області майже 800. Там збираються облаштувати перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на COVID-19. У тамтешніх лікарнях - дефіцит місць і кисню.