С 24 октября все области Украины попадут в "желтую" зону карантина. В Кабмине рассказали, как в стране будут работать образовательные учреждения после возвращения адаптивного карантина.

Так, с 24 февраля, в "желтой" зоне карантина будет запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более 50% добытчиков образования и персонала учреждения.

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Также правительство запретило проведение в учреждениях образования спектаклей, праздников, концертов и других массовых мероприятий с участием учеников из более чем одной группы и в присутствии посетителей.

В регионах, которые попадут в "красную" зону карантина, вводится запрет на посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и специальных учреждений образования. Ученикам 1-4 классов тоже не запрещают ходить в школу в "красной" зоне.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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