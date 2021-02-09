Во вторник, 9 февраля, министр образования и науки Сергей Шкарлет представил стратегию развития образования на 2021 год. Презентация стратегии прошла во время форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления", сообщает Офис президента.

Так, Шкарлет рассказал о продолжающихся реформах, среди которых упомянул новую редакцию базового компонента дошкольного образования. По его словам, были открыты 24 детских сада, 16 из которых - в рамках Национальной программы Большое строительство. Создано 13 268 дополнительных мест в детсадах. Выделено 600 миллионов гривен на закупку школьных автобусов.

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Также глава МОН рассказал о продолжении реформы "Новая украинская школа". Он упомянул о премиях для учащихся: лучшие участники внешнего независимого оценивания будут получать президентскую стипендию - 10 тысяч гривен. Также лучшие ученики получат гранты президента Украины для обучения за рубежом. Увеличено количество школ, которые имеют подключение к Интернету.

Главная цель государственной политики в этой сфере - обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, которое является стартовой платформой для личностного развития ребенка и подготовки его к обучению в Новой украинской школе.

В свою очередь первая леди Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания, которая реализуется под ее патронатом.

Также сообщается, что впервые из бюджета профинансировали закупку оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров.

Кроме того, в этом году должна быть утверждена Концепция государственной программы восстановления и развития сети общежитий.

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