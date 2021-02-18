Отруєння в Умані: які ліки приймали школярки? [ Редактировать ]
Стали відомі подробиці отруєння восьмикласниць в Умані. Вчора двох дівчат швидка госпіталізувала до лікарні з гострим медикаментозним отруєнням.
Згодом діти зізналися, що вживали ліки, якими напередодні отруїлися підлітки з Боярки. Навіщо? Розбирався Станіслав Кухарчук.
Серед учнів 8-В сьогодні відсутня 13 річна Оксана. Дівчина в лікарні з гострим отруєнням. Напередодні вона разом із подругою з паралельного класу наковталася пігулок у шкільному туалеті. Дівчині стало зле, і її відпустили додому. А вже звідти дитину забрала швидка.
Ірина Панченко, вчителька школи №14:
Нас це насторожило в світлі тих подій, які відбулися позавчора, ми ще раз зателефонували і мама сказала, що дитина зізналася, що вони випили препарат в кількості 10 таблеток.
Обидві дівчини в лікарні. Сьогодні вони вже почуваються набагато краще, кажуть медики.
Лілія Литвинова, в.о. директора Уманської дитячої лікарні:
До вечора їх стан покращився, на ранок вони знаходяться в задовільному стані, з ними працює психолог.
Спілкуватися з дітьми батьки категорично забороняють, та й самі на контакт із журналістами не йдуть. В поліції вважають, що уманські дівчата, подивившись телевізійні сюжети з Боярки - вирішили повторити експеримент.
Наталія Мельник, інспектор комунікації Уманського управління поліції:
Перевіряли соціальні мережі, перевіряли та аналізували телефон для того, щоб зрозуміти, чи це пов'язане з ситуацією, яка виникла нещодавно на Київщині. Тому дану версію відкинули, бо з'ясували такі обставини сімейного, родинного характеру, як сказати - проблеми кохання дівчаток.
У зв'язку з інцидентом уманський виконком уже рекомендував аптекам не продавати дітям медпрепарати.
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