Стали відомі подробиці отруєння восьмикласниць в Умані. Вчора двох дівчат швидка госпіталізувала до лікарні з гострим медикаментозним отруєнням.

Згодом діти зізналися, що вживали ліки, якими напередодні отруїлися підлітки з Боярки. Навіщо? Розбирався Станіслав Кухарчук.

Серед учнів 8-В сьогодні відсутня 13 річна Оксана. Дівчина в лікарні з гострим отруєнням. Напередодні вона разом із подругою з паралельного класу наковталася пігулок у шкільному туалеті. Дівчині стало зле, і її відпустили додому. А вже звідти дитину забрала швидка.

Ірина Панченко, вчителька школи №14:

Нас це насторожило в світлі тих подій, які відбулися позавчора, ми ще раз зателефонували і мама сказала, що дитина зізналася, що вони випили препарат в кількості 10 таблеток.

Обидві дівчини в лікарні. Сьогодні вони вже почуваються набагато краще, кажуть медики.

Лілія Литвинова, в.о. директора Уманської дитячої лікарні:

До вечора їх стан покращився, на ранок вони знаходяться в задовільному стані, з ними працює психолог.

Спілкуватися з дітьми батьки категорично забороняють, та й самі на контакт із журналістами не йдуть. В поліції вважають, що уманські дівчата, подивившись телевізійні сюжети з Боярки - вирішили повторити експеримент.

Наталія Мельник, інспектор комунікації Уманського управління поліції:

Перевіряли соціальні мережі, перевіряли та аналізували телефон для того, щоб зрозуміти, чи це пов'язане з ситуацією, яка виникла нещодавно на Київщині. Тому дану версію відкинули, бо з'ясували такі обставини сімейного, родинного характеру, як сказати - проблеми кохання дівчаток.

У зв'язку з інцидентом уманський виконком уже рекомендував аптекам не продавати дітям медпрепарати.