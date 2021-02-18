Наступ на свободу слова чи справедливе покарання? В Іспанії вже другу ніч не вщухають масові протести й заворушення. Тисячі людей вимагають звільнити з в'язниці репера Пабло Хаселя.

Виконавця, відомого своїми лівими радикальними поглядами, засудили за прославлення тероризму та образу королівської родини. Тетяна Логунова розкаже більше.

У Мадриді, Барселоні, Жироні та інших містах Іспанії цієї ночі палали барикади із сміттєвих баків. А в поліцейських летіли каміння, пляшки та коктейлі Молотова. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою звільнити з в'язниці репера Пабло Хаселя.

До тюремного ув'язнення Пабло Хаселя засудили ще два роки тому. За те, що у своїх піснях і публікаціях у соцмережах він підтримував заборонене баскське сепаратистське угруповання ЕТА, звинувачував поліцейських у насильстві й образив колишнього короля Іспанії, назвавши монаршу особу "босом мафії".

Репер подав апеляцію і весь цей час залишався на свободі. Утім, кілька днів тому Верховний Суд Іспанії виніс свій вердикт - Пабло Хасель має відсидіти за ґратами 9 місяців. Почувши рішення, репер із прихильниками забарикадувався в університеті міста Льєйда.

Пабло Хасель, репер:

Я не знаю, коли по мене прийде поліція. Може, за кілька годин, а можливо, за кілька днів. Ми просто намагаємося здійняти галас, привернути до моєї справи якомога більше уваги. Про нас уже пишуть міжнародні ЗМІ. Це точно краще, аніж тихо сидіти вдома й чекати, коли у двері постукають.

Поліція приїхала через день. Правоохоронці штурмом взяли будівлю й заарештували репера.

Ми продовжимо нашу боротьбу! Вони нас ніколи не переможуть!

Прихильника Хаселя вважають його арешт наступом на свободу слова й вимагають негайно звільнити виконавця. Петицію з проханням скасувати вирок підписали більше ніж двісті іспанських митців. Серед них: режисер Педро Альмодовар і актор Хав'єр Бардем.

Не можна кидати людину у в'язницю тільки за те, що вона висловлює свою думку. Це несправедливо. Тобі можуть подобатися ті чи інші ідеї або ні. Але ми повинні захищати свободу висловлювання.

Відправляти людину за грати за пісні і твіти - це якесь середньовіччя.

Уряд Іспанії вже пообіцяв переглянути закон, за яким засудили репера. Попередньо, з нього приберуть норму про тюремне покарання й залишать для порушників лише штрафи.