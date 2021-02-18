В Киеве стартовал марш памяти по Небесной Сотне [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, в день годовщины смерти украинских героев, в столице Украины, Киеве, начался марш памяти по Небесной Сотне.
До этого, с 19:00 до 19:45, в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане. В 2013-2014 годах Михайловский собор стал убежищем для митингующих, а в самые горячие дни Революции достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления.
Шествующие направляются на Грушевского и аллею Героев Небесной Сотни.
Маршрут шествия:
Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.
Ранее мы писали о том, что 17 февраля, в ходе заседания парламента было принято постановление, посвященное годовщине Евромайдана. "За" проголосовали 295 народных депутатов.
Согласно ему, Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
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