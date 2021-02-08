Популярное китайское приложение TikTok в 2021 году разрешит пользователям размещать коммерческие ссылки для продвижения товаров и услуг, чтобы автоматически получать комиссионные.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами относительно новых функций, которые TikTok представит в этом году.

Правом заниматься электронной коммерцией и рекламой TikTok наделит самых популярных видеоблогеров. Сколько подписчиков для этого нужно иметь - издание не сообщает. Ссылки можно будет размещать, даже если блогер официально не финансируется брендом.

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TikTok также внедряет функцию "прямых трансляций" товаров и услуг. Мобильная версия "телемагазина" позволит пользователям покупать товары в несколько касаний. Коммерческие компании получат возможность размещать в TikTok каталоги своей продукции и рекламу, не прибегая к помощи торговых представителей.

Рыночные аналитики говорят, что TikTok собирается пропустить этап настольных компьютеров и сразу перейти к мобильной электронной коммерции. С помощью прямой трансляции торговли TikTok планирует полностью "стереть" различие между контентом и коммерцией.

По данным FT, такой агрессивной экспансией TikTok попробует потеснить на рынке электронной коммерции американскую соцсеть Facebook, которая 2020 году запустила онлайн-магазины в Facebook и Instagram. В TikTok отказались от комментариев Financial Times.

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Напомним, что в прошлом году администрация экс-президента США Дональда Трампа назвала TikTok "угрозой национальной безопасности". Глава Белого дома выдвинул владельцу TikTok, китайской компании ByteDance, ультиматум - продать 20% американского сегмента соцсети, пригрозив блокировкой в США.

Покупателями должны были выступить американские компании Oracle и Walmart. Сделка до сих пор не состоялась из-за тяжб в американских судах.

В июне 2020 года власти Индии приняли решение о блокировке TikTok, поскольку он "наносит вред суверенитету, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка".

TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.

Недавно сообщалось, что TikTok увеличит длину видео до 3 минут.