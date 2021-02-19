Українці зможуть безоплатно вакцинуватися від ковіду в Польщі. Йдеться лише про громадян, які перебувають там легально - розповіли в польському МОЗі. Аби отримати ін'єкцію, треба буде надати карту тимчасового чи постійного перебування і паспорт. Медичне страхування необов'язкове.

Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому третьому етапі. Після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в країні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації.