У Польщі українців лікуватимуть від коронавірусу [ Редактировать ]
Українці зможуть безоплатно вакцинуватися від ковіду в Польщі. Йдеться лише про громадян, які перебувають там легально - розповіли в польському МОЗі. Аби отримати ін'єкцію, треба буде надати карту тимчасового чи постійного перебування і паспорт. Медичне страхування необов'язкове.
Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому третьому етапі. Після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в країні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації.
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