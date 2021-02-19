Найвища в світі карусель запрацювала в Арабських Еміратах. Її висота понад 140 метрів. Це майже на 3 метри вище за карусель в американському Орландо.

На виготовлення та встановлення обладнання витратили 421 тонну сталі, працювали два роки. Відвідувачі парку розваг кажуть: нагорі дух перехоплює - не лише від страху, а й від краєвидів довкола.

Анастаджіа, туристка з Німеччини: