120 людей померло, майже 6 тисяч одужало

Шість тисяч 531 новий випадок інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 120 людей померло, майже 6 тисяч одужало - повідомляють у МОЗі.

Найбільше випадків у Івано-Франківській та Вінницькій областях, а також у Києві.