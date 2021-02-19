В Україні зросла кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Шість тисяч 531 новий випадок інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 120 людей померло, майже 6 тисяч одужало - повідомляють у МОЗі.
Найбільше випадків у Івано-Франківській та Вінницькій областях, а також у Києві.
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Найбільше випадків інфікування на Хмельниччині, Прикарпатті та в Києві - повідомили у міністерстві охорони здоров'я
Спершу препарат ввели міністру охорони здоров'я країни. На початковому етапі уряд сподівається щепити 60 тисяч медиків і літніх людей
Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому третьому етапі. Після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в країні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації.