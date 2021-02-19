ДБР викрило чиновників Міноборони на махінаціях [ Редактировать ]
ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень.
Але апарати не відповідають медико-технічним вимогам. Тож їх використовувати не можна.
Під час обшуків на роботі та в помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки.
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ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень
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