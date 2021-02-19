Але апарати не відповідають медико-технічним вимогам

ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень.

Але апарати не відповідають медико-технічним вимогам. Тож їх використовувати не можна.

Під час обшуків на роботі та в помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки.