Финляндия ужесточит наказание за отказ от теста на COVID на государственной границе. Тем, кто едет в страну и отказывается пройти тест, будет грозить штраф или даже тюремное заключение.

Об этом сообщает местный портал yle.fi.

Так, уже в понедельник, 22 февраля, финский парламент может внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях. Правительство завершило работу над порядком тестирования на границе, в портах и аэропортах.

В настоящее время тестирование на границе является добровольным, но ожидается, что уже с апреля оно будет обязательным. Поправка расширяет полномочия местной власти, которая может предписать человеку обязательный тест или медицинское обследование у врачей инфекционистов.

Если человек отказывается от обязательного теста, он может быть оштрафован или лишен свободы на срок до трех месяцев. Кроме того, врачи могут отправить таких людей на карантин или изоляцию.

Ранее сообщалось, что Австрия ужесточит правила въезда в страну. Также будет расширен существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией.

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