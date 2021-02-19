В Черниговской области, в Прилуках, мошенницы выманили у пожилой женщины почти миллион гривен. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, 67-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помощь. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на женщине и от которой страдает вся ее семья.

Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривен.

После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая смогла дать полицейским приметы злоумышленниц и они быстро установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 годов рождения.

После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала поехали в Киев, а затем заказали такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и догнала группа полицейских Прилукского отдела полиции.

Злоумышленниц задержали, а в ходе обыска у них изъяли деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что мошенники продали квартиру киевлянина, пока тот был за границей. За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что банковские мошенники обновили схему, используя одну из услуг банка.

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