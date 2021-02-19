Дом из "Молчания ягнят" превратили в отель [ Редактировать ]
Дом из культового триллера "Молчание ягнят" Джонатана Демме, который находится в Питтсбурге (штат Пенсильвания), превратили в отель. Об этом сообщает Hypebeast.
Так, в прошлом году дом выставили на продажу. И хотя его долго не могли продать, покупатель все-таки нашелся. Новый владелец - Крис Роуэн, который является большим поклонником фильма, решил открыть там отель.
Отель представляет собой трехэтажный дом, расположенный в причудливом Перриополисе, всего в часе езды от Питтсбурга. Его внешний вид с фильма ужасов 1991 года практически не изменился, за исключением небольшого озеленения и свежей покраски.
Роуэн объявил, что отель открыт для проживания, проведения свадеб, съемок и экскурсий. "Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для публики!", - пошутил он.
Роуэн также добавил, что он собирается воссоздать "мастерскую" Буффало Билла, а на участке рядом с домом построит бассейн.
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