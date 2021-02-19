С 1 марта в Украине вырастут пенсии [ Редактировать ]
Уже с 1 марта 2021 года в Украине пройдет ежегодная индексация пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
На этом этапе повышение пенсионных выплат составит около 11%.
Также с 1 марта начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен украинцы в возрасте от 80 лет (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты, которая учитывается для начисления пенсий).
Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом госбюджета на 2021 год.
Ранее мы сообщали, что в Украине отменили трудовые книжки.
Как ранее сообщали, люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.
Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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