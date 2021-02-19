Сьому річницю Революції Гідності продовжують відзначати в Україні. Головні церемонії тривають у центрі столиці. Одна з традицій, що народилася у пам'ять про активістів, загиблих під час боїв на вулицях Києва, - всесвітня тиха акція "Ангели пам'яті". Тож цьогоріч уже всьоме на деревах алеї Небесної Сотні з'явилися паперові янголи.

Шпиталь у Михайлівському соборі, пожежа у будинку профспілок. Штурм беркутівцями Майдану. Частковий прорив барикад активістів. Закрите метро, у школах та вишах - скасовані заняття. В'їзди до Києва - заблоковані силовиками. З 18 по 20 лютого 2014 - найкривавіший період Революції Гідності, тоді на Майдані загинуло 78 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було усього 17 років.

Символічні сім ударів у дзвін, робить Тамара, дружина загиблого активіста Віктора Швейця. Кілька хвилин дивиться на меморіал з портретом свого чоловіка. А потім мовчки чіпляє паперового ангела.

Тамара, дружина загиблого учасника Революції Гідності:

Майбутнє можливо тільки з пам'яттю про минуле. Кожна така акція нагадує і змушує нагадатися повернутися до подій того періоду.

Білі паперові фігурки - "ангели пам'яті" розвішують, вшановуючи героїв Небесної сотні, переважно на деревах, адже саме вони були мовчазними свідками кривавих убивств. Пам'ятає про це Андрій - він один зі свідків тих трагічних подій. Чоловік пройшов увесь Майдан, був на барикадах. Виносив поранених з-під беркутівських куль на Інститутській.

Андрій, учасник Революції Гідності:

Були у Мар'їнці, потім нас перевезли волонтери. Тому що ми були в оточенні - перевезли на Майдан. Потім, 19 лютого, був там - на Майдані. А 20 був ось тут, витягували поранених. Майдан забрав трьох моїх побратимів.

Вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні прийшли сотні небайдужих. Серед них і зірки вітчизняного футболу. Зокрема, колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський, а також тренери Олег Протасов та Анатолій Дем'яненко.

Сюди, до меморіалу зійшлися і школярі, і студенти, та навіть ті, хто на момент Революції ще не народився.

Анжеліка Рудницька, організаторка акції:

Дітей цікавить Революція Гідності, те, що вони пам'ятають про Героїв Небесної Сотні дає силу усміхатися і бути сьогодні оптимістичною. Тому що кожному українцю ходити по Інститутській реально боляче.

Акція "Ангели пам'яті" триватиме до 21 лютого. Пам'ять Героїв Небесної сотні - символічними "паперовими ангелами" вшановують сьогодні і за кордоном. Солідарні з Україною - Австралія, Бельгія, Греція та Канада.