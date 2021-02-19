"Расцветали яблони и груши": Россия выбрала "гимн" для Олимпиады в Токио [ Редактировать ]
Источник: Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России подал заявку на использование песни "Катюша" вместо российского гимна на летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте комитета.
Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию "Катюша", ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира.
По мнению комиссии российских спортсменов, песня "Катюша" не позволит спутать россиян ни с кем другим. Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить Международный олимпийский комитет.
Российские спортсмены на двух ближайших олимпиадах - в Токио летом 2021 года и в Пекине зимой 2022-го - будут выступать не под национальным триколором, а под англоязычной аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee - Олимпийский комитет России) и флагом с эмблемой организации.
Россиянам два года придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 7 августа 2021 года, в Пекине - с 4 по 20 февраля 2022 года.
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