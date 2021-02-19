Отруєння підлітків: у Київраді закликають заборонити продаж медпрепаратів неповнолітнім [ Редактировать ]
Про отруєння підлітків пігулками в Боярці та Умані говорили сьогодні київські депутати, а саме - про продаж в аптеках медпрепаратів неповнолітнім та про дитячу наркоманію. Адже зараз школярі починають вживати наркотики з... 12 років!
Тож столичні обранці вирішили звернутися до мера, аби створити спеціальну Координаційну раду.
Олександр Плужник, депутат Київської міської ради:
Гинуть діти, гинуть від наркотиків, це не тільки вже дзвенить колокол, це дзвенить набат, що така проблема є. Вона вирішуватися повинна кардинально, не тільки правоохоронними органами, взагалі з діями які скоординовані з органами виконавчої влади, правоохоронними структурами, залученням суспільства, різноманітних батьківських комітетів, громадських організацій.
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