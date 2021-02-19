Віртуальна "Велика сімка". Лідери провідних країн світу проводять сьогодні онлайн-саміт, в якому Америку уперше представляє Джо Байден.

Що на порядку денному? І який внесок планують зробити штати?

Медичні маски із високим ступенем захисту; розмова, під час якої колегам-президентам і прем'єрам руки не потиснути, все відбуватиметься виключно онлайн... Саме так - на відстані - зараз проходить зустріч "Великої сімки", яка раніше завжди збирала на особисту розмову тет-а-тет лідерів провідних країн світу.

Перемовини проходять у закритому режимі. І зрозуміло чому - завдання непросте. "Сімка" хоче узгодити спільне рішення щодо дій на випадок пандемій. І суперечливі думки чи позиції, а вони зрозуміло що з'являтимуться - на цьому етапі не збираються озвучувати ані для публіки, ані для преси.

Навпаки, у відкритій частині розмови політики всіляко намагалися демонструвати злагодженість і єдність.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Маємо бути впевнені, що всі отримають потрібні їм вакцини, аби світ спільно впорався із пандемією. І я знаю, що кілька колег вже готові повідомити про ідеї, які ми, у Великій Британії, щиро підтримуємо.

Це насамперед про Джо Байдена, для якого ця розмова в форматі "сімки" - перша на президентській посаді. І за задумом старт мав бути потужним. Байден намагався показати, що він не Трамп, він думатиме не тільки про Америку.

Саме тому для нового американського президента підготували гучну пропозицію. Штати готові одразу виділити 2 мільярди доларів на підтримку міжнародної програми COVAX, в рамках якої сподівається отримати вакцину і Україна. А ще стільки ж, додаткові два мільярди, виплачуватимуть впродовж двох наступних років, по мірі того як решта країн виконуватиме свої зобов'язання.

У Вашингтоні сподіваються, що таким чином вдасться зібрати щонайменше 15 мільярдів доларів для забезпечення сироваткою всіх країн світу (не тільки держав, які вже "застовпили" за собою масштабні контракти на її постачання). Більше того, для Байдена це не порожні обіцянки: виділення цих грошей попередньо погоджене із Конгресом. Тобто американський транш можуть відправити у будь-яку хвилину, щойно інші учасники "сімки" визначаться зі своїми внесками.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Кожен має зробити свою частину роботи. Дуже важливо, щоб вакцини для програми COVAX були надані якомога швидше. І скоріше за все ми зробимо свої внески: з обсягів вакцини, які передбачені для наших країн, віддамо частину для потреб усіх.

А окрім кроків для подолання цієї пандемії, світові політики також прагнуть зрозуміти, як світ діятиме, якщо колись виникне нова. Ймовірно (а такі прогнози озвучують) - ще більш серйозна, ніж зараз. І цю частину дискусії вирішили продовжити вже особисто. У червні цього року Лондон прагне зібрати "сімку" у Карбіс-бей - це курортне містечко на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл. І планується, що влітку світові лідери нарешті зможуть позбутися від "онлайн-формату". І зібратися за одним столом - уперше за практично два останніх роки.