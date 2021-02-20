В России зарегистрировали уже третью COVID-вакцину "Ковивак". Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Как заявил Мишусти, что Россия - единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавируса и уже в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз новой вакцины "Ковивак".

В России зарегистрирована третья вакцина - "Ковивак", ее разработал центр имени Чумакова, и уже в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз этой вакцины. Важно, что Россия - единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавируса.

По словам премьер-министра, клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове, в них приняли участие 400 добровольцев.

Но, об эффективности "Ковивак" не сообщается.

Напомним, в середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса первой российской вакциной "Спутник V".

Вторая российская вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона" - разработана в центре "Вектор" и зарегистрирована в октябре 2020 г. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.

Как ранее сообщалось, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет иметь никакой необходимости в закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Напомним, в 20-22 числах февраля Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca.

"Подробности" сообщали, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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