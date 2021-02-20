Зеленский подписал указ о новых санкциях [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента, санкции рассчитаны на три года.
Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
В санкционный список попали:
- Константин Вацковский - гражданин России
- Валерий Донченко - гражданин России
- Наталья Лавренюк - гражданка Украины
- Сергей Лисогор - гражданин России
- Оксана Марченко - гражданка Украины
- Александр Маслюк - гражданин России
- Виктор Медведчук - гражданин Украины
- Михаил Попов - гражданин России
Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.
Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
Ранее мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
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