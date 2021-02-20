У США молоді жінки замаскувалися під бабусь заради вакцинації [ Редактировать ]
На що тільки не підеш заради вакцини! У Сполучених Штатах дві жінки вдали із себе бабусь, аби оминути чергу і щепитися від COVID-19.
Американки заздалегідь зареєструвалися через інтернет - тільки накинули собі років, щоб було більше 65-ти. До центру вакцинації приїхали в чепчиках, окулярах і рукавичках. Там на підозрілих пацієнток і звернули увагу медики. Коли перевірили документи, з'ясувалося: одній зі "стареньких" 34, іншій - 44. До того ж першу дозу вакцини вони вже отримали, от тільки як і де - невідомо. Порушниці відбулися усним попередженням.
Якщо псевдобабусі ще раз спробують вакцинуватися без черги - їм загрожує арешт.
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