На що тільки не підеш заради вакцини! У Сполучених Штатах дві жінки вдали із себе бабусь, аби оминути чергу і щепитися від COVID-19.

Американки заздалегідь зареєструвалися через інтернет - тільки накинули собі років, щоб було більше 65-ти. До центру вакцинації приїхали в чепчиках, окулярах і рукавичках. Там на підозрілих пацієнток і звернули увагу медики. Коли перевірили документи, з'ясувалося: одній зі "стареньких" 34, іншій - 44. До того ж першу дозу вакцини вони вже отримали, от тільки як і де - невідомо. Порушниці відбулися усним попередженням.

Якщо псевдобабусі ще раз спробують вакцинуватися без черги - їм загрожує арешт.