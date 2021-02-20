А чи раптом не мутував коронавірус в Україні, досліджувати вже з понеділка візьмуться в лабораторіях, - таке анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І за основу, - каже, - візьмуть зразки біоматеріалів хворих саме з Івано-Франківщини. Результат (є нові штами, чи ні) оприлюднять за чотири дні після запуску процедури.

А на сьогодні коронавірусна статистика така: понад шість тисяч нових інфікованих. Тих, хто одужав, - більше, ніж чотири з половиною тисячі. Летальних випадків - 73. У лідерах антирейтингу, окрім Івано-Франківщини, - Вінницька, Чернівецька, Львівська області, а також Київ. Тести минулої доби на COVID-19 зробили понад 67 тисяч українців.