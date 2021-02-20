Хочеш працювати лікарем - плати! Попри те, що в Україні бракує медиків, влаштуватися на роботу в лікарню, як виявилося, - складно!

На Кіровоградщині, де зараз уже близько трьохсот вакансій лікарів, у молодого лікаря вимагали хабар за працевлаштування.

П'ять вакантних місць - і ніхто не йде! Лікарі у Світловодській центральній райлікарні на вагу золота. Тримається заклад на старих кадрах, а молоді спеціалісти не їдуть.

Юрій Котенко, головний лікар Світловодської центральної районної лікарні:

В основному, не хочуть через житлові проблеми, адже якщо це місцеві - вони, звичайно, повертаються і працюють, а якщо немає житла - людина приїздить, працює, а потім можливо їде кудись, де є запрошення з житлом.

Та житло - не єдина проблема. Як з'ясували правоохоронці, за працевлаштування - з медиків брали гроші. Начальник відділу кадрів Обласного департаменту охорони здоров'я вимагав 500 доларів і попався на гарячому.

Наталія Алєксєєнко, речниця Кіровоградської обласної прокуратури:

Йому оголошено підозру за частиною 3 ст. 368 ККУ, зараз ми готуємо клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Також хочу відзначити, що в межах кримінального провадження нами буде перевірена інша наявна інформація протиправних дій цього посадовця.

У медзакладі запевняють: про такі оборудки нічого не знали. Мовляв, самі готові доплачувати лікарям, аби ті - тільки їхали до них працювати.

Юрій Котенко, головний лікар Світловодської центральної районної лікарні:

Телефонував начальник відділу кадрів облдержадміністрації про те, що до нього звернувся лікар, який шукає собі працевлаштування - він за фахом епідеміолог, але ж він хоче пройти пере спеціалізацію, і зможе працювати інфекціоністом. Надали письмову згоду. Цей лікар не приїздив особисто, у мене не було телефонної розмови, він звернувся до обласного управління здоров'я.

Працівників обласного департаменту охорони здоров'я затримання їхнього колеги теж шокувало. Кажуть: підозрюваний у хабарі пропрацював на цій посаді понад 30 років.

Олег Рибальченко, начальник департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

Ми не розуміємо взагалі, як це може відбуватися, оскільки кадрова служба в умовах карантину не веде прийом, не відбуваються якісь оформлення документів, пов'язаних зі звичайним режимом роботи. Тому особисті якісь домовленості, які привели до таких наслідків. Правоохоронці вчиняли слідчі дії, для всього департаменту це неприйнятна подія і зрозуміло, що ми в досить шоковому стані.

Якщо факти вимагання хабарів керівником відділу кадрів підтвердяться, його звільнять, - запевнили нас у департаменті. А поки що по всій Кіровоградщині вакантними залишаються близько 300 вакансій лікарів різного профілю.