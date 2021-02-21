Ця історія тягне на сценарій детективу. На околиці Харкова у невеликому сараї, який переробили у маленьку квартиру, ледь зводить кінці з кінцями сім'я з двома дітьми. Хоча за документами податкової родина мала б мешкати у розкішному пентхаусі.

Бо мама одночасно працює на п'ять різних фірмах - у різних містах, і заробляє сотні тисяч гривень. От тільки сама вона про це нічого не знає.

Наш Богдан Вербицький почав власне розслідування і з'ясував, що шахраї вигадали новий - вид афери - фіктивне працевлаштування. І жертвою може стати кожен із нас!

Бажаєте знайти роботу? Та вона сама вас знайде!

Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:

Жіночка явно живе в селі. Вона керівник 21 компанії.

І "керувати" ними вона може... мимоволі!

Яна Безпала, жертва шахраїв:

Я была в шоке.

Компанія залишиться "білою". Бо податки сплачені, але...

Взымают штраф, который... как бы я работала в этих организациях.

А можуть працівника і до в'язниці посадити!

Ви акредитовані на виборах народних депутатів.

Що таке фіктивне працевлаштування? Ми з'ясували, як це працює:

Шукаєте роботу? А ви впевнені, що вже зараз ніде не працюєте? Бо влаштувати вас можуть і без вашого відома!

Все що потрібно - ваші дані. І "підтягнути" їх можна навіть зі смартфону!

Просто вводите потрібні дані і вуаля. Номери документів, телефони та навіть члени вашої сім'ї.

Знаючи все це, шахраї будь-кого можуть працевлаштувати одразу в кілька фірм, на кілька посад та ще й в кількох містах.

Яна Безпала, жертва шахраїв:

Было написано кучу организаций. Они за меня платят налоги и не знаю, я была в шоке.

Це харків'янка Яна. Торік вона випадково дізналася, що працює на п'ять різних фірмах по всій Україні. І всюди отримує зарплату!

Яна Безпала, жертва шахраїв:

А всего в совокупности, за год получается 155 319.

Але пані Яна не отримала ні копійки. А навпаки втрачає свої гроші через "фіктивні" роботи! Разом із чоловіком-інвалідом жінка виховує двох синів. У молодшого, Єгора, проблеми із суглобами - він потребує постійного медичного догляду. Та коли чиновники дізналися, що жінка оформлена на п'яти фірмах, їй негайно скасували більшість пенсії та соцвиплат!

Яна Безпала, жертва шахраїв:

Детская пенсия входила. Потом надбавка по ухожу за ребенком-инвалидом туда включалась. И помощь малоимущим семьям. В итоге получалось около шести тысяч гривен.

Далі більше. Виявилося, що жінка "винна" державі.

Яна Безпала, жертва шахраїв:

Как бы я работала в этих организациях, и одновременно была оформлена как малоимущая семья. И поэтому они решили, что я должна вернуть деньги, которые я взяла.

Загалом - 50 000 гривень. Щоб зрозуміти, що жінка ніколи не отримувала таких захмарних зарплат і не працювала на п'яти фірмах одночасно, треба просто побачити як вона живе. Невеликий сарай, який кілька років тому переробили на будиночок. Та вже рік величезний штраф щомісяця невеликими порціями відраховують з "дитячої пенсії".

А Яна добивається відповіді на питання: хто і як влаштував її на ці фейкові підприємства? І найголовніше - навіщо? Цей стос листів відповіді від органів влади. Але...

Яна Безпала, жертва шахраїв:

Нет вообще никакого результата. Они пиушт что мое завяление направили куда-то. Куда - не пишут. В связи с ковидом мы не можем провести проверку, чтобы выяснить, что это за организации. В Интернете есть их адреса: как бы фактически регистрации.

Ось ці компанії. Одна фірма за 250 км від Харкова, в Сєвєродонецьку, ще чотири за півтисячі кілометрів у столиці. При чому всі фірми займаються різною діяльністю.

Ким і як працювала Яна, якщо вона весь час живе в Харкові і нікуди з міста не від'їздила? Відповіді на ці питання ми вирішили пошукати в офісах, де й зареєстровані "контори".

Сідаю в автомобіль і від'їжджаємо

Київ. Звичайна двір хрущівки. Тут має знаходитись компанія, що займається оптовою продуктовою торгівлею.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Карсіт". Чули про таке?- Нет. Не слышали. Это житловой. Может там что-то есть, не знаю. Там есть нотариальная контора.

Але в нотаріуса про компанію теж не чули.

Це не ми точно. Пошукайте з того боку може. - Так з того боку теж… одні квартири.

Їдемо за адресою іншої компанії. Вона в самому центрі столиці - біля Золотих Воріт. Та про фірму, в якій начебто працює Яна, тут теж не знають!

Нет. Нет. - Не було такої?

Ми перевірили всі адреси і не знайшли жодної фірми! Бо всі вони це як "Роги і копита" в Ільфа та Петрова - фікція, каже детектив Руслан Болгов. Але як туди влаштували Яну? Де взяли її документи?

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Например, выложил резюме. Им позвонил работодатель, якобы работодатель, и попросил предоставить документы для проверки, там верификации, проверки данных при устройстве на работу. Ну, ничего же сложного нету. И ничего незаконного.

Або дані можна купити! В одній із соцмереж відкрито торгують даними українців. Ціна питання - 10 гривень та 10 хвилин часу. І пакет документів, щоб влаштувати людину на роботу на фіктивну фірму - готовий. А скільки ж таких липових контор в Україні взагалі?

Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:

Їх близько 100 тисяч мінімум. В мене по 60-70 об'єктів на одній адресі.

І це перший показник фіктивності. Ми взялися за вивчення фірм в державному реєстрі разом із Михайлом, фахівцем бізнес-розвідки компанії, що збирає інформацію з держреєстрів про всі фірми в Україні. Він перевіряє фіктивне підприємство фірма, чи ні. Розглядаємо все на конкретному прикладі.

У всіх цих компаній один і той же самий номер телефону. Якщо компанія знаходиться за так званим "адресою масової реєстрації". Умовно кажучи, в одному будинку 170 компаній.

І "перевзуваються" такі компанії дуже швидко. З року в рік нові: назва, сфера дільності і власники!

Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:

Вчора вона торгувала продуктами на базарі. А через день вона торгує газом, мінеральними добривами, ну високотехнологічні компанії.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Некоторые специально дают свои контактные данные, для того чтобы стать директором, и получают за это финансовое вознаграждение.

Олександр, директор фіктивної фірми:

У меня расчетный счет. Там на мою карточку приходит ежемесячно зарплата.

Олександр працює фіктивним директором. За п'ять років встиг покерувати п'ятьма компаніями!

Олександр, директор фіктивної фірми:

Ахахаха. Стахановскими методами. Даже переработал. Были компании, которые ориентированы на аграрку. Есть компании, которые там в статуте написано, что от канцелярских приложений до космических технологий. Короче, "специалисты широкого профиля".

Та більшість фейкових фірм працюють за іншим принципом "пошуку персоналу":

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Зачем брать кого-то с улицы и реально платить зарплату, если можно эти же данные закинуть, но зарплату положить себе в карман.

Липові працівники, такі як Яна з Харкова потрібні з багатьох причин. Таку фірму важче виявити податковій і провертати маніпуляції із зарплатами. Нагадаю, що тільки одна Яна торік начебто заробила 150 000 гривень.

Михайло Кольцов, фахівець із бізнес-розвідки Youcontrol:

Вона мала б звернутися до державного фінансового моніторингу і до податкової стосовно припинення роботи цих компаній.

Яна так і зробила. Мінімум тричі. Але податкова навіть не перевірила, чи працюють ці п'ять фірм за адресами реєстрації. Тож поки ваша безпека лише у ваших руках та відкритих базах даних!

Вашу акредитацію я бачу, як власне. Але в інших реєстрах ваша інформація відсутня.

Але що ж робити нашій героїні Яні? Як повернути соціальні виплати і довести, що вона не злочинниця, а жертва економічного злочину? Теоретично вирішити проблему може Бюро економічної безпеки, яке створили депутати. От тільки й воно поки лише фікція, бо існує тільки на папері. Який ще має підписати президент.