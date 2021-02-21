Мінохорони здоров'я розробить програму ковід-реабілітації [ Редактировать ]
Сподіваємось, що загубленому туристу таки вдасться вижити і рятувальники його відшукають. А от у Міністерстві охорони здоров'я придумали, як врятувати тисячі українців, які після Ковіду знову потрапили до лікарень із ускладненнями.
Максим Степанов доручив розробити спеціальні програми реабілітації для таких людей. Це сталося всього за кілька днів після того, як міністр побував у нашій студії. Тоді ми показували сюжет про страшні наслідки для організму, які викликає коронавірус.
А в лікарнях досі не нема ані відділень для постковідних хворих, ані центрів реабілітації. На щастя, нас і медиків - у МОЗі почули.
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