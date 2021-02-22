На Прикарпатье ввели "красную зону" карантина: что будет запрещено [ Редактировать ]
С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Мэр города Руслан Марцинкив рассказал о том, какие ограничения действуют в области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.
Какие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое. Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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