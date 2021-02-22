"Северный поток-2": Украина и Польша обратились к Байдену [ Редактировать ]
Главы Министерств иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Их обращение опубликовано в издании Politico.
"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.
Украина и Польша предостерегают от завершения строительства трубопровода. В заявлении говорится, что Запад "не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".
"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины", - подчеркнули главы МИД двух стран.
Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения.
Ранее сообщалось, что США начали переговоры с Германией по поводу "Северного потока-2". По словам одного из немецких чиновников, Вашингтон угрожает санкциями против компаний, которые участвуют в проекте.
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