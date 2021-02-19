"Северный поток-2": США представят новые санкции [ Редактировать ]
Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.
Ожидается, что новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.
При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии.
Ранее сообщалось, что Франция призвала Германию свернуть строительство "Северного потока-2".
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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