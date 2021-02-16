США начали переговоры с Германией по поводу "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream
Администрация президента США Джозефа Байдена начала переговоры с немецкими властями по поводу судьбы газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам одного из немецких чиновников, Вашингтон угрожает санкциями против компаний, которые участвуют в проекте.
Вторник, 16 февраля, - последний срок для того, чтобы определиться со списком компаний, которые могут попасть под американские санкции. При этом Вашингтон может отказаться от введения санкций, чтобы улучшить отношения с Германией, своим важнейшим союзником в Европе.
На прошлой неделе сенаторы призвали главу Белого дома ввести санкции против "Северного потока-2". Законодатели заявили, что отношения с Берлином важны, но позволить завершить проект будет "неконструктивно". Администрация Дональда Трампа ужа вводили санкции, которые затормозили его постройку.
Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.
Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта.
Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го. 6 февраля 2021 года работы были восстановлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
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