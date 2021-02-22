В Демократической Республике Конго убили посла Италии. Неизвестные застрелили мужчину во время нападения. Лука Аттаназио был убит вместе с сопровождавшим его итальянским карабинером. Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в городе Гома. На автоколонну машин ООН, в одной из которых находился дипломат, была устроена засада.

Причина нападения неизвестна. Предполагается, что нападавшие намеревались захватить заложников.

Атака была отбита при помощи вовремя подоспевших правительственных сил.

Аттаназио возглавлял посольство Италии в Конго с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста. Также мы писали о том, что в 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

Также мы писали о том, что в Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который умер от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.