В Конго убили посла Италии [ Редактировать ]
В Демократической Республике Конго убили посла Италии. Неизвестные застрелили мужчину во время нападения. Лука Аттаназио был убит вместе с сопровождавшим его итальянским карабинером. Об этом сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел в городе Гома. На автоколонну машин ООН, в одной из которых находился дипломат, была устроена засада.
Причина нападения неизвестна. Предполагается, что нападавшие намеревались захватить заложников.
Атака была отбита при помощи вовремя подоспевших правительственных сил.
Аттаназио возглавлял посольство Италии в Конго с октября 2019 года.
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