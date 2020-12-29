В 2020 году в мире убили 50 журналистов за их профессиональную деятельность Источник: Associated Press

В 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом сообщила в своем ежегодном отчете организация "Репортеры без границ" (RSF).

Среди всех журналистов, которые погибли в 2020 году, преднамеренно было убито 84%. В 2019 году эта доля составляла 63%. Отмечается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью.

При этом в нынешнем году журналисты меньше работали "в поле" из-за пандемии коронавируса.

Для сравнения, в 2019 году погибло 53 журналиста.

Большинство убийств произошли в странах, где нет военных конфликтов. В 2020 году только 32% убийств пришлось на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или страны с конфликтами низкой или средней интенсивности, такие как Афганистан и Ирак.

Для сравнения, в 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ произошло в зонах боевых действий.

Большинство случаев (68%) убийств репортеров пришлось на мирные страны. Самое высокое число погибших журналистов в:

Мексике - 8;

Индии - 4;

Филиппинах - 3;

Гондурасе - 3.

Как и в предыдущие годы, наиболее опасными темами для сотрудников СМИ остаются нецелевое использование государственных средств и деятельность организованных преступных группировок.

В 2020 году 14 журналистов были убиты за соответствующие расследования. Помимо этого, 7 человек погибли при освещении протестов.

Две недели назад "Репортеры без границ" опубликовали данные о задержанных, пропавших без вести или попавших в заложники журналистах.

В документе сообщалось о том, что 398 журналистов находится за решеткой. Более половины журналистов были лишены свободы в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия, Египет, Вьетнам и Сирия.

Ранее сообщалось, что в Иране по решению суда повесили журналиста, руководителя новостного портала AmadNews Рухолла Зама.

Напомним, что в Украине хотят поднять штрафы за преступления против журналистов.

"Подробности" писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который 28 ноября напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес, которая вела трансляцию с панихиды по жертвам Голодомора.