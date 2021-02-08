В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который умер от COVID-19.

"Конгрессмен Рон Райт мирно скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет", - говорится в сообщении.

Конгрессмен Райт умер менее чем через две недели после того, как он получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.

Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.

Райт был членом комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.

Ранее сообщалось, что США подарят Украине холодильник для COVID-вакцины.