Ароматный кофе - любимый напиток многих людей, а некоторые и вовсе не представляют жизни без него. Врачи-кардиологи рассказали, при каких болезнях полезно пить кофе, передает newsyou.info.

Потребление кофе, по словам врачей, напротив ассоциируется со снижем риска болезней, затрагивающих сердечно-сосудистую систему. Однако, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что у людей, которые пьют кофе в разумных пределах, реже инфаркты, реже мерцательная аритмия.

Также пить кофе полезно при имеющихся болезнях печени. Если нормой напитка в обычных случаях являются две или три чашки кофе в день, то людям, имеющим нарушения печени, можно пить и по четыре. По словам врачей, на этот орган кофе действует целебно.

Вдобавок, заметили медики, употреблять кофе полезно при подагре, болезни Паркинсона, остеопорозе.

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