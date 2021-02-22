Україна та Польща звернулися до президента США Джо Байдена. Закликали не допустити завершення будівництва газогону "Північний потік-2" та використати всі можливі засоби для блокування цього проєкту.

Міністри закордонних справ України та Польщі наголосили: США не можуть дозволити Росії шантажувати Захід.

Водночас у Білому домі анонсували "впровадження небачених інструментів проти РФ" - через кібератаки. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це будуть не просто санкції.