Україна та Польща закликали США не допустити завершення будівництва газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Україна та Польща звернулися до президента США Джо Байдена. Закликали не допустити завершення будівництва газогону "Північний потік-2" та використати всі можливі засоби для блокування цього проєкту.
Міністри закордонних справ України та Польщі наголосили: США не можуть дозволити Росії шантажувати Захід.
Водночас у Білому домі анонсували "впровадження небачених інструментів проти РФ" - через кібератаки. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це будуть не просто санкції.
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