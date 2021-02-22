На Івано-Франківщині критична ситуація з кількістю інфікованих коронавірусом - стаціонари заповнені вщерть. Там уже розгорнули мобільний шпиталь для ковідних хворих на 120 місць. Область відсьогодні у "червоній зоні". Зокрема, закрито розважальні заклади, а бари та ресторани мають працювати тільки "на виніс".

Обмеження стосуються і гірськолижних курортів. В регіоні також запроваджено особливий режим в'їзду-виїзду.

Городенківська райлікарня. Як і в решті медзакладів Прикарпаття тут уже просто захлинаються від напливу ковідних хворих. На 120 ліжок - нині 128 пацієнтів. Вихідними захворіли і шестеро медиків. Крім того, вперше за весь період пандемії до лікарні почали привозити і тяжких кисневозалежних дітей. Таку тенденцію медики називають тривожною.

Олег Потурнак, заступник головного лікаря Городенківської центральної районної лікарні:

На сьогоднішній день у нас є 10 дітей, четверо позитивних. Наймолодша дитина - це півтора місяця. А так вік коливається від півтора до 9 рочків.

Побільшало тяжких форм і серед дорослих. Практично всі пацієнти тут на кисневій терапії. Медики твердять: таких серйозних ускладнень, як нині, не було від початку епідемії.

Олег Потурнак, заступник головного лікаря Городенківської центральної районної лікарні:

За цей період вірус пройшов мутації, і мабуть що йдуть зовсім інші форми віруса, ніж ми мали на початку цієї пандемії. Практично всі хворі є кисневозалежні. Тільки ті, які поступають перша-другу доба, максимум до двох діб, - і хворі стають кисневозалежні.

Нині в області за добу виявили трохи більше ніж 500 нових випадків - це найбільше в Україні.

І сьогодні ж на Прикарпатті відкрили мобільний госпіталь. Його планували зібрати за дев'ять днів, а встигли за два. Рятувальники працювали в три зміни, і всі 30 наметів вже встановили на подвір'ї Богородчанської райлікарні. Тут є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та, власне, палати для пацієнтів на 120 ліжок з індивідуальними кисневими концентраторами.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

Зараз 24 палати змонтовані з ліжками, продезінфіковані, і зачинені. Цей модуль, він розгорнутий як резервний.

Рух областю від суботи обмежений. На дорогах - карантинні блок-пости. Їх встановили біля шістнадцяти населених пунктів - де найбільше хворих. Зокрема, п'ять на в'їздах до Івано-Франківська. На кожному - поліцейські, рятувальники і медики.

Владислав, студент 2 курсу інтернатури Івано-Франківського національного медичного університету:

Запропонували і я думаю - чого б не допомогти. Зараз пари і так дистанційно. Нам повідомили, що є можливість бути волонтерами, допомогти. І хто хотів - ті зголосилися.

Зупиняють не всіх. У пріоритеті - рейсові автобуси та вибірково легковики.

Олег Вільчак, дільничний офіцер поліції:

Медичний працівник робить температурний скриніг. Подекуди в громадян спостерігається підвищена температура. Даним громадянам рекомендовано звернутися в медичний заклад.

І вже завтра має відбутися чергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки - збираються запровадити додаткові обмеження "червоної зони".