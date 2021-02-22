В США двухэтажный путешественник всполошил жителей города (фото) [ Редактировать ]
В американском городе Сан-Франциско владелец дома, построенного в викторианском стиле решил перевезти старинное строение на новое место "жительства" прямо по улицам.
Двухэтажное здание было возведено 139 лет назад, а его общая площадь достигает около 500 квадратных метров. Строение было снято с фундамента и помещено на прицеп грузового автомобиля. Перед перевозкой владелец утвердил с пожарной службой ряд логистических вопросов.
Фото: sfchronicle.com
Отмечается, что для транспортировки памятника архитектуры по всему маршруту движения были обрезаны деревья, а также парковочные места для автомобилей. Известно, что стоимость всех работ, связанных с перевозкой дома составила 400 тысяч долларов. При этом, освобожденный участок займут новостройкой.
Фото: sfchronicle.com
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Кроме того, американец Джим Доу купил дом в Чикаго, США, и неожиданно обнаружил в нем заначки предыдущей хозяйки. В них лежало в общей сложности 10 тысяч долларов.
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