Сотрудничество России и Беларуси: Лукашенко сделал заявление [ Редактировать ]
"Дорожные карты" по сотрудничеству России и Беларуси готовы к подписанию. Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня , 22 февраля, главы двух государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко - проводят переговоры, сообщает "Белта".
Также Лукашенко в разговоре с Путиным выразил надежду, что РФ и Беларусь возобновят автомобильное сообщение через границу уже к лету.
"Почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Беларуси и России готовы к подписанию", - отметил он.
Ранее Лукашенко опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.
"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко назвал условия своей отставки. Также сообщалось, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.
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