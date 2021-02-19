США вводят визовые санкции против 43 граждан Беларуси. Ограничения коснутся должностных лиц высокого ранга и представителей белорусских правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что лица, которые попали в санкционный список, ответственны за подрыв демократии в Беларуси.

"В основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - указано в заявлении.

В частности, под санкции попадают официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, главы правоохранительных ведомств и рядовые сотрудники, задерживавшие протестующих.

Кроме того, меры распространяются на судей и прокуроров, участвовавших в вынесении приговоров к тюремному заключению демонстрантам, а также на представителей администраций вузов, угрожавших студентам из-за участия в протестах.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси. Идет согласование списка людей, которые подпадут под новые ограничения.

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